شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفاجأة سارة غير متوقعة لـ «مخطوف الدمام» في يوم ميلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن ردة فعل الشاب موسى الخنيزي الشهير بـ "مخطوف الدمام" عقب تلقيه مفاجأة سارة في يوم ميلاده.

وأظهر الفيديو، لحظة تسلم الشاب سيارة جديدة هدية في يوم ميلاده الثاني والعشرون؛ لتنتابه سعادة عارمة وذهول في بداية الأمر للهدية غير المتوقعة.

وكان موسى الخنيزي، قد عاد لأهله قبل عدة أشهر عقب أكثر من 20 عامًا من غيابه واختطافه، وذلك بعدما أزيح الستار عن " خاطفة الدمام" والقبض عليه والتحقيق معها.