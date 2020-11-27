اخبار السعوديه

عملية ناجحة لاستئصال ورم كبير من ساق مريضة بمستشفى الحناكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استغرقت قرابة ساعتين

أسهم فريق طبي في مستشفى الحناكية العام في المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من ورم في الساق أعاقها عن المشي بصورة طبيعية؛ حيث بلغ وزنه كيلو و200 جرام.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية للمريضة تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتعدّ نادرة من نوعها بالنسبة لحجم ووزن الورم الذي تم استئصاله، وقد استغرقت العملية قرابة ساعتين وعاد إحساس الساق وتروية الشرايين وعادت للشعور بشكل طبيعي ولله الحمد، وقد غادرت المستشفى وهي في صحة جيدة بعد تلقي العناية اللازمة ومستمرة حالياً في المراجعة الدورية.

كانت هذه تفاصيل خبر عملية ناجحة لاستئصال ورم كبير من ساق مريضة بمستشفى الحناكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"