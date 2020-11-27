الأرصاد تنبه إلى سحب وأمطار رعدية على نجران والمدينة المنورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الخميس، تنبيهات بشأن الطقس اليوم في منطقتي المدينة المنورة ونجران.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن أحوال الطقس في المدينة المنورة تشهد استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويبدأ الإنذار من الساعة الحادية عشرة اليوم الخميس، وينتهي في التاسعة مساء غد الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020م، وفقًا لهيئة الأرصاد.

أحوال الطقس في نجران

فيما توقعت هيئة الأرصاد الطقس اليوم هطول سحبًا مطرية رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًّا في مستوى الرؤية على بعض محافظات منطقة نجران وهي بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبدأ الإنذار في الساعة السابعة و10 دقائق ومن المتوقع أن ينتهي في الساعة الثانية من غد الجمعة، وفقًا لهيئة الأرصاد.

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