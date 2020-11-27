أخبار السعودية اليوم.. مكافحة الفساد تباشر 158 قضية جنائية..والبنوك السعودية توضح طريقة مهمة لحماية البطاقات البنكية من الاحتيال

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 26 نوفمبر 2020م، منها: مكافحة الفساد تباشر 158 قضية جنائية ورشاوى بأكثر من مليار ريال واستغلال نفوذ، والبنوك السعودية توضح طريقة هامة لحماية البطاقات البنكية من الاحتيال، و«الشؤون البلدية» تطلق خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد.

رشاوى بأكثر من مليار ريال واستغلال نفوذ.. مكافحة الفساد تباشر 158 قضية جنائية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطناً ومقيماً، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزير الصناعة يتحدث عن توفير 34 ألف وظيفة وإطلاق بنك الصادرات

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن القطاع الصناعي كان الأقل تأثرًا خلال الـ12 شهراً الماضية؛ حيث تداعيات أزمة كورونا المستجد التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم ومن بينها المملكة.

البنوك السعودية توضح طريقة مهمة لحماية البطاقات البنكية من الاحتيال

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الطريقة الآمنة للشراء من المواقع الإلكترونية؛ وذلك باختيار مواقع مضمونة ومجربة تضمن حماية البطاقات البنكية من عمليات الاحتيال.

«الشؤون البلدية» تطلق خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد وتعد متطلبا رئيسا للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية.

«هدف» يحذر مستفيدي «حافز» من التعامل مع الأشخاص غير المصرح لهم

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المستفيدين من برنامجي حافز (إعانة البحث عن عمل) و(صعوبة الحصول على عمل)، من التعامل مع غير المصرح لهم بدخول موقع البوابة الوطنية للعمل «طاقات»؛ ما قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامهم بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضًا عنه، منبهًا في الوقت ذاته إلى عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.

الحصيني يوضح المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تأثير الأمطار المستمرة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

الرياض وجدة والدمام في المقدمة.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خريطة التعافي من فيروس كورونا المملكة بعد تسجيل 428 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ياعة الماضية، وتصدرتها الرياض بتسجيل 88 حالة، جدة بتسجيل 34 حالة، ثم الدمام بتسجيل 31 حالة، وسجلت مكة المكرمة 29 حالة والمدينة المنورة 27 والهفوف 26 حالة.

«أبشر» يوضح الإجراء المطلوب بشأن رخصة السائق بعد صدور تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت منصة أبشر الإجراءات المطلوبة بشأن رخصة السائق عقب صدور تأشيرة الخروج النهائي.

بينها المملكة.. تفاصيل إعلان 5 دول إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»

أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان اليوم، إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورجه برنده.

بالصور.. ضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة في الرياض

ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين.

وزارة الصحة تحدد قائمة الأطعمة المناسبة لمرضى التهابات المعدة

حدَّدت وزارة الصحة قائمة الأطعمة المناسبة لمن يعانون التهابات المعدة أو الاثني عشر، التي تشمل الأطعمة الغنية بالألياف، مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا، والأطعمة القليلة الدسم، مثل السمك والدجاج والديك الرومي، والخضراوات، والمشروبات التي لا تحتوي على صودا أو كافيين، واللبن والزبادي.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. قانوني لـ«عاجل»: الصياح في وجه الزوجة «تعنيف».. و20 أستاذًا بجامعة الملك سعود ضمن قائمة أفضل علماء العالم

أخبار السعودية اليوم.. تحديد مصير العملات السعودية بعد إقرار نظام البنك المركزي.. و«مقاتلات حربية أمريكية» تتجه إلى الخليج والشرق الأوسط