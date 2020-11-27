«الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر شراء منتجات التجميل إلكترونيا

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة،من مخاطر شراء منتجات التجميل عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن شراء منتجات التجميل عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي قد تكون خطيرة لأنها قد تكون مغشوشة بمواد محظورة، أو مخلوطة بمواد دوائية تستلزم وصفة طبية.

وقد تحتوي على مواد ذات سمية عالية، وقد تكون تالفة بسبب ظروف تخزين أو نقل سيئة، أو ملوثة بالبكتيريا أو تحمل إدعاءات مضللة، وفقا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

ووفقا للهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه في حال وجود أي أثار جانبية أو أي مخالفات إبلاغ الهيئة عن طريق مركز الاتصال الموحد 19999، أو على تطبيق طمني.

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