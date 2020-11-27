هيئة تطوير بوابة الدرعية و«المياه الوطنية» توقعان مذكرة تفاهم

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية، لتزويد الهيئة بخدمات المياه والمياه المجددة «المعالجة»، ضمن خطط الهيئة التي تركز على التنمية البيئية المستدامة؛ حيث وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي شركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي.

وتستهدف المذكرة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في الدرعية «جوهرة المملكة» لخدمة أهدافها الاقتصادية والسياحية والتراثية والبيئية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أن ما اتُفق عليه ضمن مذكرة التفاهم مع شركة المياه الوطنية، يمثل خطوة مهمة على صعيد التنمية المستدامة وتطوير الخدمات المختلفة، والارتقاء بجودة الحياة لأهالي الدرعية التاريخية وسكانها، مشيرًا إلى أن الخدمات التي ستنفذها شركة المياه الوطنية في الدرعية التاريخية، ستدعم خطط الهيئة لإكمال المشاريع الخاصة بالمنظومة البيئية والمساحات الخضراء في البجيري، ومشروعات التشجير والتظليل الطبيعي في مسارات المشاة، ومسارات الدراجات والخيول الرياضية.

وقال إنزيريلو: «إن خدمات المياه تشمل إنشاء محطة معالجة خاصة بالهيئة، تستهدف دعم توجهاتها فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة، ومكافحة التلوث، وتحسين المجال العام، وتطوير مزارع وادي حنيفة، والتوسع في الرقعة الخضراء، وإقامة نمط حياة مثالي يخدم أهالي محافظة الدرعية وسكانها، ويستقطب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لتصبح الدرعية التاريخية مكانًا نموذجيًا للسكن والعيش والعمل والترفيه».

وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن تنفيذ مشاريع تزويد البجيري ووادي حنيفة ووادي صفار بخدمات المياه، إضافة إلى تلبية الطلب المستقبلي المتوقع للمياه في بوابة الدرعية، لا سيما أن مذكرة التفاهم تشمل البنى التحتية والمرافق والمنشآت والمحطات والأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة؛ لتوفير جميع الخدمات والمتطلبات المتوقعة، وفقًا لنمو المنطقة وتطورها، والمشاريع الاقتصادية التي ستُنفذ فيها خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن ما تضمنته المذكرة يدعم التعاون المشترك والتكامل في تلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال مراجعة الدراسات الفنية والمواصفات اللازمة لمشروعات البنى التحتية لخدمات المياه وخدمات المعالجة الصحية، مع تزويد مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية بكميات من مياه الشرب تتجاوز 62 ألف متر مكعب يومياً، و أكثر من 174 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المجددة «المعالجة».

وبين أن ذلك يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الشركة ومبادراتها ببرنامج التحول الوطني والتوسع في المنظومة التشغيلية و كفاءتها في المشاريع الوطنية والإستراتيجية وفق مقومات الشركة ومكتسباتها في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، ونظمها التشغيلية التقنية والفنية والخبرات التخصصية في إدارة وتشغيل منظومتي خدمات توزيع المياه والمعالجة الصحية، مع تعظيم الاستفادة من المياه المجددة "المعالجة" بمؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.

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