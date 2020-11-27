وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيساهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة. وتخلل التدشين اتصالاً مرئياً مباشراً بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مركز تدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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