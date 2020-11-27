إزالة 117 حظيرة مخالفة بنطاق طيبة

أزالت بلدية طيبة الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، 117 حظيرة عشوائية على مساحة 1500م، وعدداً من الخيام و«الشبوك» المخالفة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري، ومنع المخالفات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية، م. محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عدداً من المخالفات، تمثلت في إحداثات وحظائر عشوائية في غير الأماكن المخصصة، وجرت إزالتها فوراً، مبيناً استمرار الجولات في نطاق البلدية، لرصد الممارسات العشوائية، ومكافحة الظواهر السلبية.