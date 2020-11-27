مدير تعليم نجران يفتتح عيادة لتقديم الاستشارات النفسية

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي اليوم في المبنى الرئيسي للإدارة، عيادة لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للحد من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل الذي نظمته إدارة الموارد البشرية ممثلة بوحدة التواصل الداخلي وبالتعاون مع مجمع إرادة للصحة النفسية بصحة نجران، تأتي تلك الخطوة ضمن الحملة التطوعية التي أطلقتها صحة المنطقة «نجران تناديك». وأشاد العتيبي بالخدمات التي تقدمها صحة المنطقة والجهود التي يبذلها أبطال الصحة من خلال تقديم كل الخدمات الصحية، وكذلك ما يقدم من تضحيات وأعمال جبارة خلال جائحة كورونا يذكر أن هذه العيادة تأتي ضمن المبادرة التطوعية «نجران تناديك من أجلكم» والمنفّذة من قبل فريق أبطال التطوع في مجمع إرادة والصحة النفسية، لتقديم الاستشارات النفسية والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في ظل جائحة كورونا، والتركيز على عوامل الاحتراق الوظيفي في مكان العمل، وتأثيره في الإنتاجية والحد من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل.



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