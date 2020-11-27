لجنة فحص سكن العمالة بنجران ترصد عدد من المخالفات

عاينت لجنة فحص وتقييم سكن العمالة برئاسة إمارة منطقة نجران بمشاركة الجهات الحكومية، عددًا من المواقع السكنية التي تشهد تواجد العمالة الأجنبية، وذلك ضمن حملة تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية في تلك المواقع وتم من خلالها فحص العمالة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لكورونا.

ورصد فرع وزارة التجارة بالمنطقة على بعض المخالفات لعدد من المقيمين بعد أن تم الكشف على ممارستهم لأنشطة غير نظامية من خلال سكنهم وتم التحفظ عليهم بتهمة التستر التجاري واستدعاء كفلائهم للتحقيق معهم حول تلك المخالفات. حيث تم العثور بحوزة أحد المقيمين من جنسية عربية على مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية لمواطنين وشركات، ومجموعة من العطورات يتم المتاجرة بها للحساب الشخصي بحوزة مقيم آخر، وعدد من الخياطين يقومون بتلك المهنة بصورة غير نظامية.

يُذكر أن اللجنة المشكلة التي قامت بتلك الحملة هي برئاسة إمارة منطقة نجران، وأمانة وصحة المنطقة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة والأمن العام ومديرية الدفاع المدني.