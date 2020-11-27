أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للسكر

وتضمنت الفعالية، وحدة للتعرف على الأغذية السليمة لمرضى السكر، وقياس الوزن، ووحدة لقياس معدل ضغط الدم، وأخرى لقياس مستوى السكر، بالإضافة إلى وحدة للكشف على الأسنان، وبجانبها وحدة تولّت تقديمها «كلية طب الأسنان» من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث قدموا شرحًا للزائرين عن علاقة الأسنان بمرض السكر.
وأكد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد مغربل أن الأمانة ترحّب بكل المبادرات التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية؛ لتفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات؛ لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية من خلال الأعمال التي تقدمها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالأمانة. ونوّه نائب رئيس الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية فيصل فؤاد، أن الجمعية كانت قد سعت سعيًا حثيثًا للقيام بدورها المجتمعي في ظل جائحة «كورونا» في التواصل مع المستفيدين والمرضى عبر تطوير البرامج المقدمة وتغطية جميع متطلباتهم كبارًا وصِغارًا، مُشيرًا إلى أن الجمعية ما زالت تقدم العديد من البرامج بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر.
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