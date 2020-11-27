جمعية تعاونية متعددة الأغراض ببارق

ثم تحدث محافظ بارق عن 8 جمعيات كان من المخطط لها أن تنشأ في المحافظة وجاءت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض كأول جمعية منها لتكن باكورة تلك الجمعيات، مهنئًا مؤسسيها بالنجاح الذي حققوه لاعتمادها، كما قدم لهم الشكر والتقدير وحث أفراد المجتمع على المساهمة في الجمعية مستعرضًا نشاطها الإستثماري. وشاهد الحضور فلم توضيحي عن طريقة الاكتتاب في الجمعية الذي إنطلق أمس الأربعاء الموافق 2020/11/25 ، إضافة إلى بوسترات تم توزيعها على الحضور بالقاعة. وفي نهاية الحفل أجاب محمد البارقي على استفسارات الحضور.
يذكر أن الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة بارق هي جمعية تعاونية استثمارية تهدف إلى تنويع الإستثمار وتعزيز الجهود الحكومية في الاستثمار الآمن، وهي جمعية معتمدة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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