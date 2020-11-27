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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه عن تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت، والجزائر نائبًا للرئيس.
وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 –2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة: "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر"، وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء: "مصر وليبيا ولبنان"، والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر.المجلس الوزاري العربي للمياه
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 12:20 AMالمملكة عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه
أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه عن تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت، والجزائر نائبًا للرئيس.
وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 –2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة: "المملكة العربية السعودية، تونس، الجزائر"، وثلاثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء: "مصر وليبيا ولبنان"، والدول المنتخبة هي الكويت والجزائر.
، المملكة عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه ،
المصدر : الخليج 365
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