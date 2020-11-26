انفجار "غامض" يهز وسط العاصمة العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمع دوي انفجار في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء الخميس، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار "غامض" مساء الخميس وسط العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منطقة الكرادة وسط بغداد.



وقال المصدر الأمني، لـ"الخليج 365"، إن "جسما غريبا انفجر بجانب متجر لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة ٤٢ في الكرادة وسط بغداد"، مرجحاً أن "يكون الجسم "عبوة"، إلا أنه لم يتسن له التأكد.

وتابع أن الانفجار تسبب بأضرار جسيمة في سيارة مدنية وجدار في محيط الانفجار، دون تسجيل إصابات بشرية.

يأتي الانفجار بعد اقتحام مجموعة من عناصر تطلق على نفسها "ربع الله" لفندق "جبل بيروت" في منطقة الكرادة.

وأظهر مقطع مصور، واقعة اقتحام عدد من عناصر المجموعة وإخراج عدد من العاملين في مركز للمساج بداخل الفندق.

ويظهر في المقطع الذي بثته وسائل إعلام عدداً من عناصر المجموعة المسلحة، وهم يحملون الهراوات، وانهالوا بالضرب على العاملين في الفندق، وأخرجوا بعضهم، وسط أجواء من الهلع والذعر.