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2020-11-27 المرور يتفاعل مع بلاغ مواطن ويضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة في أحد شوارع العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع فيديو لمركبة مخالفة، تحمل معدات ثقيلة في أحد شوارع الرياض. وأظهر المقطع مركبة تحمل معدات ثقيلة تسير بسرعة عالية، في أحد شوارع الرياض، مما عرض قائدي المركبات للخطر. وعلقت الإدارة العامة للمرور بقولها “‏نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم معالجة بلاغكم”.



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