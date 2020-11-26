خبير سياحي: جواز سفر كورونا اختصار لوقت المسافرين

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

رأى الخبير السياحي عادل البيك، أن قيام الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» بتجهيز تطبيق للهواتف المحمولة يثبت التطبيق خلو المسافر من كورونا وتلقيه لقاحًا ضد الفيروس سيساعد كثيرًا في اختصار وقت المسافرين في المطارات، إذ إن المتبع حاليًا في معظم المطارات هو تقديم وثائق ورقية تثبت خلو الراكب من فيروس كورونا، بينما ما يسعى آلية الاتحاد الدولي للنقل الجوي بإعداد التطبيق سوف يشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالمسافر ومدى تلقيه اللقاح.

تطبيق على الأجهزة

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن وجود مثل هذه التطبيقات على أجهزة الهواتف المحمولة سوف تفيد الفرد في جميع مراجعاته للأجهزة والجهات والدوائر الخدماتية والأسواق وغير ذلك، إذ يتم عن طريق الباركود كشف سجل الفرد، وهذا ما سيتم العمل به في العديد من دول العالم.

خلو المسافر من كورونا

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» يجهّز تطبيقًا للهواتف المحمولة، إذ سيثبت التطبيق خلو المسافر من كورونا وتلقيه لقاحًا ضد الفيروس.

وستعرض بطاقة «Travel Pass» نتائج الاختبار مع دليل على التطعيم، إضافة إلى سرد قواعد الدخول التي تضعها كل دولة، وسيرتبط التطبيق أيضًا بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته.

تقديم رمز الاستجابة

وقال الاتحاد إن برنامج اختبار التطبيق سيبدأ مع شركة الخطوط الجوية البريطانية هذا العام، قبل الوصول إلى أجهزة «آبل» في الربع الأول من العام القادم وأجهزة «أندرويد» في أبريل، إذ سيتمكن المسافرون من مشاركة حالاتهم مع سلطات الحدود، أو تقديم رمز الاستجابة السريع للمسح الضوئي.

