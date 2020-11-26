إحباط تهريب 459 كجم حشيش و24 طنا من القات

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جنسيات المتهمين: 184 متهما من الجنسية اليمنية

23 متهما من الجنسية الإثيوبية

15 مواطنا

3 متهمين من الجنسية الصومالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية بمنطقتي جازان ونجران محاولة تهريب 459 كجم من الحشيش و24 طنا و731 كجم من القات وقبضت على 225 متهما. وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانها أمس أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط تلك المحاولات لتهريب الحشيش، والقات المخدر بمنطقتي جازان ونجران. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه جرى إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.جنسيات المتهمين:

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