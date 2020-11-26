- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شهدت محافظة رابغ، مساء اليوم، واقعة مقتل مواطن على يد شقيقه بعد أن سدد له طعنة في صدره بآلة حادة من نوع "سكين" إثر خلاف بينهما، وأودت بحياته، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وضبطت القاتل الذي جرى تسليمه للشرطة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن خلافاً نشب بين مواطن وشقيقه، والاثنان في عقديهما الرابع، بمنزلهما، ليسدد القاتل طعنة نافذة إلى صدر شقيقه بعد مشاجرة وقعت بينهما أودت بحياته على الفور.
وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ الواقعة، وتم ضبط "القاتل" وتسليمه مع السلاح المستخدم في الجريمة للشرطة، والتي تستوقفه حالياً لحين اتخاذ الإجراءات من حيث تسليم أوراقه للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.جريمة قتل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:43 PM
إثر خلاف نشب بينهما وتطور لمشاجرةبطعنة غائرة.. مواطن يقتل شقيقه إثر خلاف بينهما في رابغ.. والشرطة تضبط القاتل
شهدت محافظة رابغ، مساء اليوم، واقعة مقتل مواطن على يد شقيقه بعد أن سدد له طعنة في صدره بآلة حادة من نوع "سكين" إثر خلاف بينهما، وأودت بحياته، فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وضبطت القاتل الذي جرى تسليمه للشرطة.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن خلافاً نشب بين مواطن وشقيقه، والاثنان في عقديهما الرابع، بمنزلهما، ليسدد القاتل طعنة نافذة إلى صدر شقيقه بعد مشاجرة وقعت بينهما أودت بحياته على الفور.
وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة رابغ الواقعة، وتم ضبط "القاتل" وتسليمه مع السلاح المستخدم في الجريمة للشرطة، والتي تستوقفه حالياً لحين اتخاذ الإجراءات من حيث تسليم أوراقه للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.
، بطعنة غائرة.. مواطن يقتل شقيقه إثر خلاف بينهما في رابغ.. والشرطة تضبط القاتل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بطعنة غائرة.. مواطن يقتل شقيقه إثر خلاف بينهما في رابغ.. والشرطة تضبط القاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.