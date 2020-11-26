شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة.
وأضاف " الشثري ":" لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله من الآباء والأجداد والأمهات والجدات، ولا للفروع سواء كانوا وارثين أو غير وارثين ".
وشدد " الشثري ":" عليه أن يتقرب إلى الله في النفقة عليهم من حر ماله "، مستشهدا بقوله تعالى:" وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ".
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