شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الشثري " يوضح حكم إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم إعطاء الجد أولاده وأحفاده من الزكاة.

وأضاف " الشثري ":" لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله من الآباء والأجداد والأمهات والجدات، ولا للفروع سواء كانوا وارثين أو غير وارثين ".

وشدد " الشثري ":" عليه أن يتقرب إلى الله في النفقة عليهم من حر ماله "، مستشهدا بقوله تعالى:" وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ".