شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد بجنوب الهمجة في منطقة القصيم، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول أمطار غزيرة، فى العديد من المناطق بالمملكة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
يذكر أن السلطات المحلية دعت مستخدمي الطرق إلى اتباع تنظيمات رجال المرور المنتشرين لتنظيم حركة السير بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة قبل ظهر اليوم، وتسببت في تحويل مسارات حركة السير في بعض شوارعها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.