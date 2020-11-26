شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب الترشح للتدريس في الخارج للعام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم، تعميم لجميع الإدارات يفيد بدء الترشح للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل 1443.

وأوضحت الوزارة خلال التعميم أنه " نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1443 / 144۲،ـ آمل الاطلاع والرفع بترشيحات منسوبيكم للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠/٧/١٤٤٢ ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ".

وشددت على ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة فقط. وتجدون برفقه ضوابط وإجراءات الترشيح للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، ويمكن الاطلاع على التعميم وكامل مرفقاته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة WwWw.moe.gov.sa”.