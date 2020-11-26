شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب الترشح للتدريس في الخارج للعام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أصدرت وزارة التعليم، اليوم، تعميم لجميع الإدارات يفيد بدء الترشح للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل 1443.
وأوضحت الوزارة خلال التعميم أنه " نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1443 / 144۲،ـ آمل الاطلاع والرفع بترشيحات منسوبيكم للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠/٧/١٤٤٢ ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ".
وشددت على ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة فقط. وتجدون برفقه ضوابط وإجراءات الترشيح للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، ويمكن الاطلاع على التعميم وكامل مرفقاته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة WwWw.moe.gov.sa”.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب الترشح للتدريس في الخارج للعام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.