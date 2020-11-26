شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة تضرب وادي رزان في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):هطلت أمطار غزيرة في جازان، اليوم الخميس، تحولت إلى سيول في العديد من المحافظات لاسيما في محافظة هروب.
بين مقطع فيديو سيول عارمة في وادي رزان التابع لمحافظة هروب بشرق جازان.
نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول أمطار على منطقة جازان.
وقالت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، "يستمر هطول مطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب" ٠.
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