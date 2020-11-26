شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة دخول الغير مصرح لهم لـ حافز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجهت النيابة العامة، اليوم الخميس، تحذيرا من الدخول للبوابة الوطنية للعمل "حافز" للأشخاص غير المصرح لهم، مؤكدة أنها جريمة معلوماتية تستحق السجن والغرامة.
وقالت النيابة العامة أن الدخول إلى حافز من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
وأوضحت الأفعال التي تعتبر جريمة معلوماتية وهي " دخول غير مصرح، تحديث البيانات، وإجراء التدريبات، و مشاركة اسم المستخدم لشخص غير مصرح له".
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