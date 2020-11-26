شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مياه السيول تداهم المركبات في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

داهمت مياه السيول، اليوم الخميس، المركبات في جدة، نتيجة للأمطار التي تهطل عليها .

وأظهر مقطع فيديو المياه وقد غمرت عدداً من السيارات بسبب هطول أمطار غزيرة في محافظة جدة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة أماكن في مكة المكرمة، ومنها الكامل وأضم وبحرة والعاصمة المقدسة، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.