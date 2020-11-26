استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح. أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح. وكانت قد أوقفت حركة الملاحة صباح اليوم؛ بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح. وشهدت محافظة جدة هطول أمطار اليوم من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة. جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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