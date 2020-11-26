شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول الأمطار على كورنيش ‎جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شهدت مدينة جدة اليوم الخميس هطول أمطار رعدية غزيرة ناتجة عن الأحوال الجوية غير المُستقرة التي تتسبب بهذه الحالة الماطرة المُسماة بـ"سقيا". شهدت مدينة جدة اليوم الخميس هطول أمطار رعدية غزيرة ناتجة عن الأحوال الجوية غير المُستقرة التي تتسبب بهذه الحالة الماطرة المُسماة بـ"سقيا". وبين مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على كورنيش جدة مصحوبة برياح سطحية مع تدني في مستوى الرؤية. وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة الواردة في هذا الشأن.

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