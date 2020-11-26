التحول الوطني يستعرض أبرز منجزاته لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

استعرض برنامج التحول الوطني أبرز الإنجازات، التي حققها البرنامج منذ انطلاقته، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ودعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، لتكون خطةً يتحقق من خلالها مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وتتصدى تلك الأهداف للتحديات العالمية التي تواجه العالم، ساعيةً إلى تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تقدم

تناولت الحملة الإعلامية التي عملت على إنجازها منظومة متكاملة من الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني، والتي تصب بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرزها: تعزيز الأمن الغذائي، وتقدم المملكة إلى المرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبناء منظومة قوية للسلامة المرورية، أسهمت في خفض معدل الحوادث لكل 100ألف نسمة بنسبة 41% في الفترة ما بين 2016 و2019.

تمكين المجتمع

عمل البرنامج على تمكين فئات المجتمع، من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ونتج عن ذلك إنجازات مهمة، من أبرزها زيادة حصة المرأة في سوق العمل، لتصل إلى 31.5% بحلول النصف الأول من 2020، بالإضافة إلى وصول نسبة الامتثال، بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة للربع الثالث من عام 2019 إلى 73.3%، ومن الإنجازات الكبيرة التي أسهم في تحقيقها برنامج التحول الوطني، وصول المملكة إلى المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال، كما حققت المملكة العربية السعودية المركز العاشر من بين دول العشرين، في مؤشر مدركات الفساد «CPI» لعام 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفيما يخص البنى التحتية القوية، أسهم برنامج التحول الوطني في تغطية أكثر من 3.5 مليون منزل بالألياف الضوئية، ووصول خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى ما يزيد علي 5.8 مليون مستفيد، ولمكافحة التصحر والحفاظ على البيئة، أُطلقت حملات التشجير، التي نتجت عنها زراعة ما يزيد علي 2.9 مليون شجرة، في مناطق المملكة المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة برنامج التحول الوطني، عملت في قطاعات مختلفة، كقطاع الاتصالات والصحة، والعدل، والقطاع البلدي، وقطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع التجارة، وقطاع الاستثمار، وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والقطاع السياحي، وتتكامل هذه القطاعات وتتسق، لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وتحقيق رؤية المملكة 2030.