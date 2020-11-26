السعودية اليوم / ديوان المظالم يعقد ورشة عمل لمناقشة تطوير إجراءات خدمة تبادل المذكرات



الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

عقد ديوان المظالم ورشة عمل علمية لمناقشة وتطوير الإصدار الثاني لخدمة تبادل المذكرات المدرجة, ضمن خدمات منصة معين الإلكترونية، وذلك في إطار تطوير الخدمات القضائية الإلكترونية وما يتصل بها من إجراءات لتحسين إجراءات التقاضي.

وجاء في محاور اللقاء العلمي عدد من الموضوعات التي تتعلق بإجراءات التقاضي والترافع، ومنها: مقترح أن يسبق الجلسة الأولى تهيئة الدعوى ومستنداتها وإيداع جواب المدعى عليها، ثم يتم عقد الجلسة الأولى عن بعد، وعقب ذلك تكون جلسات التحضير كتابية دون الحاجة لفتح جلسة عن بعد، وما يتبع ذلك من خصائص؛ كإضافة ممثل الجهة وخطاب التمثيل، إضافة إلى تعديل نماذج العمل المتصلة بتبليغ المدعى عليها بالدعوى بإضافة طلب إيداع مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

وناقش المجتمعون أبرز المميزات والتحديثات التقنية التي يمكن إضافتها في خدمة تبادل المذكرات لإصدارها الثاني، والإمكانات التي توفرها في تطوير عملية التقاضي والترافع، وتسهم في سرعة إجراء الفصل في الدعاوى باستخدام الوسائل التقنية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن المستهدفات القضائية التي يسعى ديوان المظالم بشكل مستمر إلى تطويرها وتحسين عملها، خصوصًا ما يتعلق بإجراءات العمل القضائي في المحاكم، من خلال دراسة المقترحات والأفكار التي يكون في جوهرها تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومساندة الدوائر القضائية على أداء أعمالها وفق جودة عالية تضمن الوصول إلى أحكامٍ ناجزة وعادلة.

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22:09ت م

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