

الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - مصري الجنسية - في العقد السادس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من

// انتهى //

20:52ت م

0181



الرياض 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - مصري الجنسية - في العقد السادس من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.// انتهى //20:52ت م0181

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.