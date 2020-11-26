شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 10:22 مساءً, 26 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – مصري الجنسية – في العقد السادس من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض يوم الأربعاء، وجرى تقديم الخدمة الطبية المناسبة للحالة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.