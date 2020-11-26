شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة مخاطر السيول .. محافظ القطيف يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

برئاسة محافظ القطيف المكلف رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية فلاح بن سلمان الخالدي وبحضور مديري الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة عقدت اللجنة اجتماعها الذي بدأ بالترحيب بالحضور ثم استعراض مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عيد سالم القحطاني جدول الأعمال . وتم مناقشة الخطط التفصيلية للجهات الحكومية لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول والوقوف على امكانيات الجهات المشاركة ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لدى جميع الجهات. وفي ختام الاجتماع أكد محافظ القطيف المكلف على توجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على أهمية توحيد الجهود واتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة خلال موسم الأمطار و تواجد جميع القيادات المعنية في المحافظة على رأس العمل عند هطول الأمطار وحالة الطوارئ لا قدر الله التي تستدعي ذلك والتواجد ميدانيا والتواصل والتنسيق الدائم مع الدفاع المدني ومتابعتهما الدائمة والحرص في ذلك. وبعد ذلك اتخذت التوصيات اللازمة .

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