شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".