الشورى يناقش نظامي جمع التبرعات وصرفها ومكافحة الاحتيال المالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، عبر الاتصال المرئي، على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء خلال مناقشة التقرير في جلسة قادمة.

ويناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة لعرض التقرير والتوصيات أمام المجلس.

كما يناقش تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/1441هـ.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرين وفقا للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وهما تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

ويتداول المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة في المجلس بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل، يستمع المجلس في مستهل الجلسة، عبر الاتصال المرئي، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتم المجلس نقاشه في جلسة سابقة.

في حين يناقش تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، حيث أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة قبل طرحه على المجلس للنقاش.

كما يناقش المجلس ضمن أعمال الجلسة تقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/1441هـ.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقريرين آخرين من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، والتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1441هـ.

يأتي ذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقريرين السنويين لبنك التنمية الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي وقدمت عليهما توصياتها اللازمة تمهيدا لطرحهما على المجلس لمناقشتها.

و يصوت خلال جلسة الأربعاء المقبل على عدد من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد عرضها لوجهة نظرها بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي.

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