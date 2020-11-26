بالفيديو.. وزير الصناعة يتحدث عن توفير 34 ألف وظيفة وإطلاق بنك الصادرات

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن القطاع الصناعي كان الأقل تأثرًا خلال الـ12 شهراً الماضية؛ حيث تداعيات أزمة كورونا المستجد التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم ومن بينها المملكة.

وفي تصريحات له، قال الخريف: إن تداعيات الجائحة أثبتت أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح من حيث تقوية الإمكانيات الداخلية والبناء عليها، وهذا بالفعل ما نقوم بعمله، مؤكدًا أن قطاع الصناعة كان الأقل تأثرًا بأزمة كورونا، واستطاع خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل، كان ثلثها للسعوديين.

وأوضح الخريف، أن إطلاق بنك الصادرات كان عاملاً مهمًا لمساعدة المصدرين السعوديين للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وضمان التمويل الكافي لهم للتوسع.

وأكد الخريف، أن الشركات السعودية تصدر حاليًّا إلى 170 دولة.

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