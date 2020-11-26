بالصور.. ضبط 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة في الرياض

ضبطت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض 3 وافدين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.

تأتي هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات وضبط الممارسات المخالفة.

تم القبض على المخالفين واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة.

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