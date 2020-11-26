الاتصالات تطلق منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي لتوفير فرص عمل للشباب 

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق “منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي ” العام المقبل” بهدف تفعيل دور الاقتصاد الرقمي في النهوض بالتنمية الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد فرص العمل للشباب، إلى جانب رفع جودة الحياة.

جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي نظمتها اليوم ، وحدة التحول الرقمي بالوزارة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للوحدة المهندس محمد الشعلان، أن المنتدى سيبرز دورالمملكة في التحول الرقمي.

وعد الفعالية فرصة جيدة للتعريف بالاقتصاد الرقمي والآليات الداعمة لنموه وتحفيزه، عبر دعم التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة.

وتضمنت حلقة نقاش الاقتصاد الرقمي جلستين الأولى حول “تحفيز التقنية” تناولت دور الحكومة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وشارك فيها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، ومعالي رئيس المنتدى العالمي بورج بريندي، ومعالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ومعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد هنانده، ومعالي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت المهندس سالم الأذينة، فيما تناولت الجلسة الثانية بعنوان “تسهيل النمو الرقمي” السبل الداعمة لتحفيز القطاع الخاص ونموه في ظل مايشهده العالم.



