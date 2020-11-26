كيف تضمن استمرارية دعم حساب المواطن ؟

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين للتأكد من تحديث بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 عبر حسابه بموقع تويتر، أن تحديث البيانات المدخلة سابقًا يكون خلال مدة 15 يومًا من حدوث أي تغيير عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

اعتراض حساب متابعات الخليج 365:

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365، 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.



