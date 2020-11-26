شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تدشن حسابها الرسمي على منصة «انستغرام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت وزارة الداخلية موخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام". ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها.



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