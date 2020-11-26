شكرا لقرائتكم خبر «سقيا» تغير الأجواء إلى ربيع ممزوج بزخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة شملت العديد من المدن والمحافظات، إذ سبقت الأمطار تنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن الحالة المطرية، حددت خلالها أبرز المدن والمحافظات المتأثرة بالأمطار الرعدية.

وظلت السماء ملبدة بالغيوم طيلة اليومين الماضيين في العديد من مدن المملكة خلال الحالة الماطرة، وسط أجواء ربيعية مصحوبة بهطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، إذ أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة توثيق الحالة المطرية باسم «سقيا». وأشارت اللجنة إلى أنه يتوقع أن تستمر حالة «سقيا»، لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة، حيث هطلت أمطار على مكة المكرمة وجدة والطائف بالمنطقة الغربية.

ورفعت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جاهزيتها بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس، حيث تابعت الأمانة التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي توضح مستوى هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة على العاصمة المقدسة وضواحيها.

وتستغل الأمانة كافة الموارد المتاحة بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى لتوظيفها في مواجهة الحوادث والكوارث المتوقعة، حيث وزعت الفرق الميدانية لسحب المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية وتنظيف الشوارع بعد سحب المياه.

كما تواصل الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت، خاصة في المواقع التي تشهد ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، حيث يجري تطبيق الخطة الاستباقية وانتشار فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

فيما شهدت محافظة الليث المراكز التابعة لها هطول أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد وصواعق رعدية ممطرة شملت، المرتفعات الجبلية، وقرى قمم القلاع الأثرية، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على أثرها الأودية والشعاب وارتوت على أثرها الأرض.

وأوضح رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، أن إدارة الخدمات استعدت لجميع الحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار وجندت 3 فرق طوارئ بنحو 150 عاملا و50 موظفا من مشرفي البلدية ومراقبيها، وأكثر من 27 معدة، مضيفا أنه عملت أعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار تأهبا للسيول.

وأكد المالكي، أن البلدية وضعت خططها لمواجهة الأمطار والعمل على مدار 24 ساعة، حيث وزعت فريق العمل على ثلاث مجموعات ومواصلة العمل ليلا ونهارا وتراقب جميع المتغيرات مع هطول الأمطار، داعيا إلى التعاون التام من المواطنين والمقيمين والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومواقع جريان السيول والأمطار، وكذلك الابتعاد عن بطون الأودية.

وأصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس، بمنطقة المدينة المنورة تضمن أمطارا متوسطة إلى غزيرة ونشاطا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظاتها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني بنيت أنه وفقا لما ورد إليها من الأرصاد من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من الأربعاء 10/ 4/ 1442هـ وحتى الأحد الموافق 14/ 4/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر جراء هذه الحالة، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

مناطق توقعت الأرصاد تأثرها بالحالة المطرية: