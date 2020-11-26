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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخميس - 26 نوفمبر 2020 Thu - 26 Nov 2020

الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس (أنس الحارثي) الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس (أنس الحارثي) الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس (أنس الحارثي) الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس (أنس الحارثي) الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس (أنس الحارثي)

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