حديقة ضوئية بنجران على مساحة 26 ألف م2

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وأكد أمين المنطقة المكلف المهندس عيد العتيبي حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع أنسنة المدن، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات، إضافة إلى كونها تشكل متنفسا لأهالي مدينة نجران وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد قفزة نوعية في المشاريع البلدية.من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع يتكون من نجيلة صناعية، وعدد من الأشجار والشجيرات والزهور والمجسمات الصناعية المضيئة وغير المضيئة، ودورات مياه رجال ونساء، وأرصفة من الإنتر لوك، وممرات مغطاة بالأقواس المضيئة بمساحة 423م2، وممرات مغطاة بمظلات، وسور من الاستنانلس استيل. وأشار إلى أن الأمانة تبذل أقصى الجهود ،وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتنفيذ مشاريعها، سعيا منها لتطوير آليات تنفيذ الأعمال، وتحقيق أهدافها وفقا لأعلى معايير الجودة والأداء.
المشروع يتكون من:
- ساحة عرض
- مدرج
- ممشى مطاطي بطول 560 مترا
- ممرات مشاة من الخرسانة المطبوعة الملونة
- ألعاب أطفال
- نافورة
- جلسة مائية
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