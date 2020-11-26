شكرا لقرائتكم خبر تسليم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح البريد السعودي عبر خدمة البريد الدوائي التي أطلقها في أبريل الماضي من تسليم 65 ألف وصفة طبية للمرضى المستفيدين بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ويأتي هذا النجاح رغم ظروف جائحة كورونا ليثبت قدرته اللوجستية في أن يكون الخيار اللوجستي الأول في ظل تمتعه بخبرات واسعة وما يملكه من إمكانات مكنته خلال 8 أشهر ليصبح البريد السعودي أحد الخيارات التي تفضلها المستشفيات الحكومية والخاصة والمراجعون لتسليم الأدوية تفاديا للازدحام والانتظار، إذ تجاوزت نسبة نجاح التوصيل 98% وغطت مدن ومحافظات وقرى المملكة.

وتقدم خدمة البريد الدوائي لشرائح من المرضى، ومن ذلك مرضى الرعاية المنزلية، ومرضى القلب والسكري والأمراض المزمنة الذين يحتاجون لإعادة وصف متكرر لأدويتهم بشكل دوري، ومراجعي العيادات الافتراضية والتطبيب عن بعد، إضافة إلى طالبي الخدمة من العيادات الأخرى.

وتسهم هذه الخدمة في توصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، ويتم ذلك عبر إجراءات احترازية وبروتوكولات تحدد آلية عمل ونقل الوصفات الطبية في حافظات مبردة لضمان جودة الدواء عند توصيله إلى المستفيدين من المرضى، ويتوقع أن تصل المستشفيات المستهدفة في خدمة البريد الدوائي إلى 280 مستشفى خلال الأشهر المقبلة، حيث تم تفعيل الخدمة في 125 منها حاليا، في الوقت الذي يتم إطلاق الخدمة في 15 مستشفى جديدا بشكل أسبوعي.

وتنفذ عمليات الفرز وجدولة وانطلاق رحلات التوزيع في وقت قياسي لا يتجاوز ساعتين كحد أقصى من توقيت الالتقاط من الصيدليات التي تتم بشكل يومي، وبمتوسط فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة منذ الالتقاط وحتى التسليم النهائي للمستفيد، مع تخصيص فريق من موزعين ومشرفين لخدمة توصيل البريد الدوائي في جميع مناطق المملكة.

توزيع نسب الخدمة على المناطق