ترميم سور قصر صاهود التاريخي في الأحساء

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ويعد قصر صاهود من المعالم التراثية التي ستنتقل مسؤولية الإشراف عليها إلى هيئة التراث، ويمتد عمره إلى القرن السابع الهجري، ويحيط به سور عال به 7 أبراج مخروطية للرقابة، ويتضمن بئرا ومسجدا وإسطبلات خيول، وقبوا وعددا من الغرف إضافة إلى ساحة مفتوحة. وسمي بـ»صاهود» نسبة إلى مدفع كبير كان منصوبا فيه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت هيئة التراث أعمالها بشأن التحضير لترميم قصر صاهود التاريخي بالأحساء بعد الانهيار الجزئي لأحد أسواره لأسباب إنشائية، حيث بعثت الهيئة فريقا فنيا متخصصا لمعاينة الموقع وتقييم الأضرار ودراسة المعالجات الضرورية وفق الأساليب الفنية المعتمدة للترميم.ويعد قصر صاهود من المعالم التراثية التي ستنتقل مسؤولية الإشراف عليها إلى هيئة التراث، ويمتد عمره إلى القرن السابع الهجري، ويحيط به سور عال به 7 أبراج مخروطية للرقابة، ويتضمن بئرا ومسجدا وإسطبلات خيول، وقبوا وعددا من الغرف إضافة إلى ساحة مفتوحة. وسمي بـ»صاهود» نسبة إلى مدفع كبير كان منصوبا فيه.

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