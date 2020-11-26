1,128,600 مستفيد من خدمات «تأكد» بجدة

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وخصصت الصحة مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».كما أن مراكز «تأكد» توجد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات.
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