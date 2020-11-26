محمد بن مسعود - الدمام - حصل رئيس قسم تقنية المعلومات بتعليم الأفلاج، فهد هذال آل دحيم، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود. وكان عنوان الرسالة "واقع ممارسة طلاب الدراسات العليا بالجامعات السعودية لأساليب التعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات البحث العلمي". "الخليج 365" تبارك للدكتور "فهد"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 07:50 PM "آل دحيم" يحصل على الدكتوراه من جامعة سعود "آل دحيم" يحصل على الدكتوراه من جامعة سعود حصل رئيس قسم تقنية المعلومات بتعليم الأفلاج، فهد هذال آل دحيم، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود. وكان عنوان الرسالة "واقع ممارسة طلاب الدراسات العليا بالجامعات السعودية لأساليب التعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات البحث العلمي". "الخليج 365" تبارك للدكتور "فهد"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. الكلمات المفتاحية ، "آل دحيم" يحصل على الدكتوراه من جامعة سعود ،

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