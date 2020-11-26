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لا صوت في مصر يعلو على صوت المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي على بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، لا حديث بين المصريين في الوقت الحالي إلا عن المباراة.
الأهلي حصد اللقب الأفريقي من قبل ثماني مرات، فيما حصده الزمالك خمس مرات، وهي المباراة الأولى للفريقين على نهائي دوري أبطال أفريقيا.
آخر مباراتين جمعت الفريقين انتهت بفوز الزمالك؛ الأولى كانت في الإمارات على لقب السوبر وفاز الأبيض بركلات الترجيح.
المباراة الأخيرة للفريقين في المسابقة المحلية انتهت أيضًا بفوز الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.
يغيب عن الفريقين ثلاثة لاعبين من كل منهما بداعي الإصابة بفيروس كورونا؛ من الزمالك يغيب محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، وكلهم من التشكيلة الأساسية.
يعد الأهلي الأوفر حظًّا من الزمالك بشأن الإصابات؛ إذ يغيب عنه وليد سليمان وصالح جمعة، وهما ليسا في قائمة الأساسيين، والوحيد الغائب عن الفريق من التشكيلة الأساسية سيكون اليو ديانج.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 07:32 PM
مسابقة دوري أبطال أفريقيا.. عرس الكرة المصريةنهائي القرن في "أفريقيا".. هل تكون السادسة لـ"الزمالك" أم التاسعة لـ"الأهلي"؟
لا صوت في مصر يعلو على صوت المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي على بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، لا حديث بين المصريين في الوقت الحالي إلا عن المباراة.
الأهلي حصد اللقب الأفريقي من قبل ثماني مرات، فيما حصده الزمالك خمس مرات، وهي المباراة الأولى للفريقين على نهائي دوري أبطال أفريقيا.
آخر مباراتين جمعت الفريقين انتهت بفوز الزمالك؛ الأولى كانت في الإمارات على لقب السوبر وفاز الأبيض بركلات الترجيح.
المباراة الأخيرة للفريقين في المسابقة المحلية انتهت أيضًا بفوز الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.
يغيب عن الفريقين ثلاثة لاعبين من كل منهما بداعي الإصابة بفيروس كورونا؛ من الزمالك يغيب محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما، وكلهم من التشكيلة الأساسية.
يعد الأهلي الأوفر حظًّا من الزمالك بشأن الإصابات؛ إذ يغيب عنه وليد سليمان وصالح جمعة، وهما ليسا في قائمة الأساسيين، والوحيد الغائب عن الفريق من التشكيلة الأساسية سيكون اليو ديانج.
، نهائي القرن في "أفريقيا".. هل تكون السادسة لـ"الزمالك" أم التاسعة لـ"الأهلي"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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