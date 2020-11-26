شاهد.. مياه الأمطار تغمر شوارع جدة وتتسبب في إعاقة الحركة المرورية

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تسببت الأمطار التي هطلت اليوم (الخميس) على جدة في غمر بعض الشوارع بالمياه وإعاقة الحركة المرورية. وأظهر مقطع فيديو استخدام أمانة المحافظة صهاريج لسحب المياه من الشوارع، فيما طالبت بالإبلاغ عن أماكن تجمعات المياه من خلال هاتف البلاغات والطوارئ. وكانت جدة قد شهدت اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة المطرية حتى الساعة التاسعة مساء. Source akhbaar24.argaam





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