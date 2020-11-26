أحوال الطقس في جدة.. أمطار رعدية مصحوبة بغيوم جزئي

ضرورة متابعة التنبيهات الرسمية
أعلن الحساب الرسمي لطقس العرب، عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، اليوم الخمس، أحوال الطقس في جدة، والموعد المتوقع لانتهاء الحالة المطرية.
وأوضح طقس العرب أن أحوال الطقس في جدة تشير إلى هطول أمطار رعدية غزيرة صباحا مستمرة حتى العصر.
وأشار طقس العرب أن أحوال الطقس في جدة غائم جزئيا مساء مع احتمال زخات رعدية من المطر وكذلك ليلا
وكانت نبهت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين إلى متابعة أحوال الطقس في جدة من خلال متابعة التنبيهات الرسمية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومركز الأزمات والدفاع المدني).
وكذلك تجنب مواقع تجمعات المياه واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، والتبليغ عن تجمعات المياه من خلال الاتصال بهاتف البلاغات والطوارىء 940 وفقا لتبيهات أمانة جدة عن حالة الطقس .
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