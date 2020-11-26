وزير الخارجية ونظيره الآذري يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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