الرياض وجدة والدمام في المقدمة.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خريطة التعافي من فيروس كورونا المملكة بعد تسجيل 428 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ياعة الماضية، وتصدرتها الرياض بتسجيل 88 حالة، جدة بتسجيل 34 حالة، ثم الدمام بتسجيل 31 حالة، وسجلت مكة المكرمة 29 حالة والمدينة المنورة 27 والهفوف 26 حالة.

للإطلاع على تفاصيل خريطة التعافي بالمملكة https://covid19.moh.gov.sa/

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356389، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 345215، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5840 حالة، فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة، و428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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